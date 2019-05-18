مصادر للـLBCI: إستدعاء بشارة الأسمر إلى المباحث الجنائية بعد كلامه بحق البطريرك صفير

كشفت مصادر لقناة الـ"LBCI"، عن "استدعاء رئيس "الإتحاد العمالي العام" ​بشارة الأسمر​ إلى المباحث الجنائيّة، بعد كلامه المسيء بحقّ البطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​".

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يتضمن كلامًا مسيئًا موثّقًا بالصوت والصورة لِبشارة الأسمر، يتعرّض فيه للبطريرك صفير باستهزاء.