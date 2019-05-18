كشفت مصادر لقناة الـ"LBCI"، عن "استدعاء رئيس "الإتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر إلى المباحث الجنائيّة، بعد كلامه المسيء بحقّ البطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير".
وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يتضمن كلامًا مسيئًا موثّقًا بالصوت والصورة لِبشارة الأسمر، يتعرّض فيه للبطريرك صفير باستهزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للـLBCI: إستدعاء بشارة الأسمر إلى المباحث الجنائية بعد كلامه بحق البطريرك صفير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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