اليوم.. ندوة بـ"الصحفيين" بمناسبة مرور ١٥٠ عاما على افتتاح قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: تعقد نقابة الصحفيين، اليوم السبت، ندوة بمناسبة ذكرى مرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية. ويشارك في الندوة كل من الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والبرلماني السابق، الدكتور سيد فليفل رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب السابق، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بالإضافة إلى مجموعة من شباب بورسعيد، ويدير الندوة الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي رئيس تحرير مجلة الهلال الأسبق. ​

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