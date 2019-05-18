طبيب سوداني: مقتل وإصابة 31 شخصا في أحداث عنف بمقر بعثة "يوناميد" بولاية غرب دارفور

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم- (د ب أ):

أفاد مسؤول طبي سوداني بمقتل شخص وإصابة 30 أخرين في أحداث عنف بالمقر الرئيسي للبعثة المشتركة المكونة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (اليوناميد) بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور بالسودان .

وقال الدكتور بحر زكريا عضو لجنة الأطباء المركزية بمستشفى الجنينة لصحيفة "الجريدة" السودانية في عددها الصادر اليوم السبت :"توفى شخص بسبب إصابته بطلق ناري، فيما مازال 30 آخرين يلزمون الفراش، وتتفاوت إصاباتهم بين الكسور والجروح الخفيفة، وهي نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في مواجهتهم فضلاً عن الجروح الناتجة عن أدوات البناء (الزنك والسيخ)".

من جانبه ، قال المحامي و الناشط الاجتماعي علي عجبين إن "ما حدث باليوناميد لا يمثل مدينة الجنينة، والخطأ مشترك بين اليوناميد وحكومة الولاية"، مضيفا أن "ما تم من اعتداءات مقصود لطمس آثار عملية نهب مسبقة حدثت بالفعل".

وطالب عجبين الوالي بتكوين لجنة أمنية قانونية لفتح بلاغات، وإصدار نشرة إذاعيه بغرض إرجاع المنهوبات خلال فترة زمنية محددة، وإلا سيكون التعامل عبر الإجراءات القانونية .