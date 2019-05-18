​استاد الإسكندرية جاهز لاستضافة منتخبات المجموعة الثانية لبطولة الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - (أ ش أ):

أعلن الدكتور شريف سعد مدير استاد الإسكندرية جاهزية جميع منشآت الاستاد والمسطح الأخضر لاستضافة منتخبات المجموعة الثانية لبطولة الأمم الأفريقية حيث تضم المجموعة منتخبات نيجيريا وغينيا وبوروندى ومدغشقر .

وقال سعد، فى تصرح، إنه تم الانتهاء من أعمال التطوير داخل الاستاد واستلام الأعمال خلال الأسبوع القادم بشكل نهائي حتى يكون جاهزا لاستضافة المنتخبات الأفريقية.

وأضاف سعد أنه تم إنشاء منظومة رى جديدة للمسطح الأخضر مع الاحتفاظ بالمنظومة القديمة حتى تكون بديله لها في حال حدوث أى عطل، وأشار إلى أنه تم تطوير مقاعد الدرجة الأولى الملاصقه للمقصورة الرئيسية وكذلك مدرجات الدرجة الثانية مع تزويد أرجاء الاستاد بكاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية.