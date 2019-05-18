دمشق تعلن التصدي لأهداف إسرائيلية قرب العاصمة

قال سكان إنهم سمعوا دوي انفجارات ضخمة في دمشق في وقت متأخر من اليوم الجمعة، في حين أعلنت وسائل إعلام رسمية سورية التصدي "لأهداف معادية" قادمة من اتجاه القنيطرة.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر عسكري قوله، إن الدفاعات الجوية السورية رصدت أجساماً قادمة من اتجاه الأراضي المحتلة، وأسقطت عدداً منها.

وعرض التلفزيون صورة ليلية لسماء دمشق أثناء تصدي الدفاعات الجوية لتلك الأهداف. ولم ترد تقارير على الفور عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية.

وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" ومقره بريطانيا، إن الانفجارات ناجمة عن هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف مناطق في محيط العاصمة دمشق.

وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" بأنه "سُمع دوي انفجارات عنيفة في محيط العاصمة دمشق ناجم عن استهداف محيطها بعدة صواريخ إسرائيلية".

Advertisements

وأوضح "سُمعت أصوات 3 انفجارات شديدة على الأقل في جنوب وجنوب غرب العاصمة. أحد الانفجارات شوهِد وَميضُها غرب جرمانا، ولا يُعلم ما إذا كانت ناجمة عن تصدّي الدفاعات الجوّية".

وأشار عبد الرحمن إلى أن "الصواريخ استهدفت منطقة الكسوة، حيث تتواجد مستودعات أسلحة تابعة للقوات الإيرانية وحزب الله، ولطالما تعرضت هذه المنطقة لضربات جوية إسرائيلية".

وكانت طائرات إسرائيلية قصفت نهاية شهر مارس الماضي عدداً من المواقع التابعة للجيش السوري في محافظة حلب شمال سوريا.

ونفذت إسرائيل منذ بدء الحرب السورية عشرات الضربات العسكرية في سوريا، مستهدفة عمليات نقل أسلحة وانتشار للميليشيات الإيرانية وعناصر من "حزب الله" اللبناني المتحالفة معها، بغرض تقديم الدعم العسكري لرئيس النظام، بشار الأسد.

اقرأ أيضاً: دمشق تعلن التصدي لضربات جوية إسرائيلية على حلب