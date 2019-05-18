كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يوزع المير الرمضاني على أهالي جردان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزعت دولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ذراعها الإنسانية في اليمن، المرحلة الثانية من الميرة الرمضانية، على الأسر الأشد فقراً وذوي الدخل المحدود في مديرية جردان بمحافظة شبوة، وفقا للعين الإخبارية.

يأتي ذلك في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مختلف الأصعدة، لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، وبالتزامن مع "عام التسامح".

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وقام فريق الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة بتوزيع 800 سلة غذائية شاملة الأصناف الرئيسية للغذاء، بمعدل 67 طنا على 5040 فرداً من الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود بمديرية جردان، للتخفيف من معاناة الأسر اليمنية، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان هذه المناطق بمحافظة شبوة.

وأعرب أهالي مديرية جردان عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019، بلغت 93759 سلة غذائية، استهدفت 129935 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة، بمعدل 1644 طناً و934 كيلو جراماً.