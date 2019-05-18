انت الان تتابع تفاصيل خبر 6 قتلى و15 جريحاً في قصف استهدف الصائمين بريف إدلب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 18 مايو 2019 09:50 صباحاً - قُتل 6 مدنيين بينهم امرأتان، وأُصيب نحو 15 آخرين؛ جراء استهداف نظام الأسد والمليشيات الإيرانية، أمس الجمعة، مناطق ريف إدلب المشمولة باتفاق خفض التصعيد.

وقصفت مقاتلات نظام الأسد الأحياء السكنية في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لمقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين بجروح نُقلوا على أثرها إلى نقاط طبية قريبة، بحسب وكالة سمارت المحلية.

وأضافت الوكالة أن قوات الأسد قصفت بالصواريخ الفراغية منازل المدنيين في قرية كفررومة، ما أدى لمقتل امرأتين وإصابة ثمانية مدنيين بجروح متفاوتة، إضافة إلى دمار واسع بالممتلكات.

كما شنت مقاتلات الأسد هجماتٍ بصواريخ من نوع "c5" على الأحياء السكنية وسط مدينة كفرنبل، ما أدى لإصابة ثلاثة مدنيين بجروح، إضافة إلى اندلاع حريق في محل لبيع المحروقات والمنازل المجاورة له، بحسب ذات المصدر.

وذكرت أنّ طائرات النظام ألقت براميل متفجرة على قريتي كفرسجنة وترملا جنوب إدلب، في حين استهدفت قواته بالمدفعية الثقيلة بلدتي بداما والناجية غربي المحافظة.

وحذرت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، من تداعيات "إنسانية كارثية" تهدد السلم والأمن الدوليين في حال استمرار الأعمال العدائية الحالية بمحافظة إدلب شمالي غربي سوريا.

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وقالت على لسان وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو: "نحن أمام منعطف جديد للصراع في سوريا، الأمم المتحدة تدين أعمال القصف والغارات الجوية، لا سيما تلك التي تستهدف المدنيين والمرافق الأمنية، وخاصة المدارس والمستشفيات".

ومنذ 25 أبريل الماضي، أدى قصف النظام وحلفائه على المنطقة إلى مقتل 151 مدنياً على الأقل، وإصابة أكثر من 405 آخرين.

ومنذ مطلع مايو الحالي، صعّدت قوات النظام السوري، وحلفاؤه الروس، والمليشيات الإرهابية التابعة لإيران، وتيرة اعتداءتها على مناطق خفض التصعيد.

ومنتصف سبتمبر 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا، وروسيا، وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقاً لاتفاق موقّع في مايو من العام ذاته.

وفي سبتمبر 2018، أبرمت تركيا وروسيا اتفاق "سوتشي" من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق، في 10 أكتوبر خلال العام نفسه.

وحالياً يقطن منطقة خفض التصعيد نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممَّن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها.