شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية الأمريكية": نأخذ مزاعم خرق عقوبات إيران بجدية والان مع التفاصيل

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد الانتهاكات المزعومة للعقوبات الإيرانية وستتخذ إجراء إذا لزم الأمر.

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن ناقلة قامت بتفريغ زيت وقود إيراني في ميناء صيني.

وكانت رويترز ذكرت يوم الخميس أن ناقلة تحمل نحو 130 ألف طن من زيت الوقود الإيراني أفرغت شحنتها في صهاريج للتخزين بالقرب من مدينة تشوشان الصينية.

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وقال المتحدث في رد عبر البريد الإلكتروني ”الولايات المتحدة تأخذ كل الأنشطة التي تستوجب العقوبات بجدية وستتخذ إجراءات مناسبة. نحن ملتزمون بفرض عقوباتنا خاصة تلك المرتبطة بقطاعي النفط والبتروكيماويات الإيراني“.

وقال إن الوزارة على علم بتقرير محدد عن ناقلة لكنه رفض التعليق عليه.

وجاءت التصريحات بعد عدة أسابيع من تشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات وقف صادرات النفط الإيرانية من خلال إلغاء إعفاءات منحتها لمشترين كبار للخام من طهران من بينهم الصين.

ولم تشمل الإعفاءات المؤقتة من العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها في نوفمبر تشرين الثاني 2018 المنتجات البترولية المكررة مثل زيت الوقود الذي يستخدم في محركات السفن وتوليد الكهرباء.