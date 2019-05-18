شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن إحباط مخطط إرهابي والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية التونسيةالجمعة، عن إحباط مخطط لهجوم إرهابي خلال شهر رمضان والكشف عن مخزن متفجرات.

وقالت الوزارة، إن "معلومات استخباراتية دقيقة توفرت لها بشأن تخطيط كتيبة عقبة ابن نافع لاستهداف الوحدات الأمنية والعسكرية في شهر رمضان، والكشف عن مخزن للمتفجرات بجبل سمامة بالجهة كان معداً للعملية الإرهابية".

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وأفادت الوزارة أيضاً بكشف 11 لغماً أرضياً معداً لاستهداف العربات والأشخاص و6 بطاريات وجهاز تحكم للتفجير عن بعد وكمية كبيرة من مادة الأمونيتر وأكثر من 30 كيلوغراماً من المتفجرات، و33 صاعقاً وسلاحاً نارياً وجهازاً لاسلكياً.

ولم تعلن الوزارة عن إيقاف متورطين بينما فتحت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب تحقيقاً بالتنسيق مع النيابة العامة.

وتأتي هذه العملية بعد أكثر من أسبوعين من القبض على عنصر إرهابي متحصناً بجبل الشعانبي في القصرين، وبعدها تصفية 3 عناصر إرهابية يتبعون كتيبة "جند الخلافة" الموالية لتنظيم داعش المتطرف في سيدي بوزيد.