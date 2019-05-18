شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يقتل 20 حوثياً بكمين في مأرب والان مع التفاصيل

قُتل 20 عنصراً من ميليشيا الحوثي الإرهابية، الجمعة، في كمين محكم نفذته قوات الجيش الوطني، في جبهة صرواح، غربي محافظة مأرب.

وبحسب موقع "سبتبمر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، فاستدرجت قوات الجيش، عدداً من عناصر الميليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في محيط جبل هيلان بمديرية صرواح، وباغتتهم بهجوم مفاجئ.

وأسفر الكمين عن مصرع 20 من عناصر الميليشيا، وجرح آخرين، فيما استعادت قوات الجيش كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.