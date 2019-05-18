شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يكشف عن مواقع تجميع طائرات "الدرون" الحوثية والان مع التفاصيل

كشف الجيش الوطني أمس عن رصد عدد من المواقع لتخزين السلاح، وموقع لتجميع الطائرات بدون طيار، التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظتي صعدة، وحجة.

وذكر المتحدث العسكري عبده مجلي، في تصريحات صحافية، بحسب موقع "المشهد اليمني"، أن استخبارات الجيش رصدت من خلال أعمال بحث وتحر، عدداً من المواقع لتخزين السلاح، وموقع لتجميع الطائرات بدون طيار، في محافظتي صعدة، وحجة، وأن التعامل جارٍ مع هذه المواقع واستهدافها في الوقت المناسب.