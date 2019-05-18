شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ينتقد التغطية الإعلامية للوضع المتوتر مع إيران والان مع التفاصيل
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، تغطية بعض وسائل الإعلام الأمريكية للتوترات الأخيرة المتصاعدة بين بلاده وإيران، قائلا إنها مزيفة وتضر بالولايات المتحدة، لكنه اعتبر أن الأمر قد يكون مفيدا لأنه يؤدي إلى إرباك إيران.
وكتب ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة تضر ببلادنا بتغطيتها المدلسة وغير الدقيقة للغاية بشأن إيران. إنها مشتتة وضعيفة المصادر (مختلقة)، وخطيرة. على الأقل إيران لا تعلم كيف تفكر، وفي هذه الحالة قد يكون ذلك شيئا جيدا للغاية".
وكان ترامب انتقد أمس الأول صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" على خلفية تقارير لها زعمت بوجود صراع داخل إدارة ترامب بشأن سياستها المتعلقة بالشرق الأوسط، وأن مستشار الأمن القومي جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو، يفضلان نهجا أكثر هجومية تجاه إيران بخلاف الرئيس الأمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب ينتقد التغطية الإعلامية للوضع المتوتر مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.