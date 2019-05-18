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الجيش اليمني يقتل 20 حوثياً بكمين في مأرب

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الان تتابع الجيش اليمني يقتل 20 حوثياً بكمين في مأرب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:

قُتل 20 عنصراً من ميليشيا الحوثي الإرهابية في كمين محكم نفذته قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة صرواح، غربي محافظة مأرب.

وبحسب موقع “سبتبمر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية، فاستدرجت قوات الجيش، عدداً من عناصر الميليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في محيط جبل هيلان بمديرية صرواح، وباغتتهم بهجوم مفاجئ.

وأسفر الكمين عن مصرع 20 من عناصر الميليشيا، وجرح آخرين، فيما استعادت قوات الجيش كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

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