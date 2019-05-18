الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم تتصدى لقذائف صاروخية

قال التلفزيون الرسمي السوري إن الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم الجوية تصدت لقذائف صاروخية وطائرات مسيرة أطلقتها "المجموعات الإرهابية". وأضاف التلفزيون إن هذه الجماعات أطلقت "قذائف صاروخية وطيرانا مسيراً على قاعدة حميميم وريفي جبلة والقرداحة" قرب مدينة اللاذقية الساحلية مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين في جبلة.

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