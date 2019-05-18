قرارات العفو الرئاسي: السيسي يمنح الحرية لـ 8661 سجينًا

مصراوي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، قرارًا بالعفو عن 560 سجينًا.

ومنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في يونيو 2014، أصدر قوائم عفو رئاسي شملت نحو 8661 مسجونًا، يرصدها "مصراوي" في التقرير التالي:

أكتوبر 2014

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أفرجت مصلحة السجون عن 401 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر، وعيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 335 لسنة 2014 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبات للمحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذكرى نصر السادس من أكتوبر.

مايو 2015

عقد...