وزير الدفاع التركي ونظيره القطري ناقشا سبل التعاون الدفاعي بين البلدين

التقى ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​، نائب رئيس ​مجلس الوزراء القطري​ وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن ​محمد العطية​، في العاصمة ​أنقرة​.

وعقب توقيع المسؤول القطري في دفتر الزوار في الوزارة، توجّه مع أكار للاجتماع الثنائي، حيث ناقشا سبل التعاون الدفاعي بين البلدين وقضايا الأمن الإقليمي.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطوّرًا متناميًا وتعاونًا على صعد مختلفة. ويرجع تاريخ العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا إلى السبعينيات. وفي الثمانيينات، بدأ البلدان في توقيع اتفاقيات ثنائيّة. وقد حصلت العلاقات الثنائية على مزيد من الاهتمام في عقد 2000 بتوقيع عدد من الاتفاقيات.