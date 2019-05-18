هبوط إضطراري لطائرة سعودية ووفاة أحد أفراد طاقمها

أعلنت شركة "فلاي أديل" ​السعودية​، "هبوط إحدى طائراتها اضطراريًّا، ووفاة أحد أفراد طاقمها".

وشدّد الرئيس التنفيذي للشركة، كون كروفياتس على أنّ "الكلمات تعجز أن تعبرّ عن حزني العميق لنقل خبر وفاة أحد زملائنا، مساعد الكابتن مصعب سليمان، بعد أن أُصيب بأعراض مرضية لدى وصول رحلته إلى ​الرياض​"، لافتًا إلى أنّ "على الرغم من كلّ الجهود المبذولة لإنقاذه، إلّا أنّه توفي في المستشفى".

وفي سياق شبيه، أعلن مدير قسم ​الاتصالات​ بالشرطة​ الأوكرانية ياروسلاف تراكالو، يوم أمس، أنّ ​"طائرة​ كانت متّجهة من مطار بوريسبول في العاصمة كييف إلى مدينة ​شرم الشيخ​ المصرية، هبطت اضطراريًّا في مطار مدينة أوديسا بعد بلاغ كاذب بوجود ​عبوة ناسفة​ على متنها".