آي: أميركا تقع مرة أخرى في قضية سوء فهم الصراع في الشرق الأوسط

رأت صحيفة "آي البريطانية" ان "​الولايات المتحدة​ تقع مرة أخرى في قضية سوء فهم الصراع في ​الشرق الأوسط​"، لافتة إلى ان "التوتر يتصاعد بين ​إيران​ والولايات المتحدة، ولكن يبدو أن ​واشنطن​ وقعت في الخطأ الذي سبق أن وقعت فيه منذ سقوط نظام الشاه قبل 40 عاما، وهو تدخلها في صراع بين ​الشيعة​ و​السنة​".

وأضافت أن "الولايات المتحدة وحلفاءها دائما يقللون من شأن قوة خصومهم في هذا الصراع فيؤدي بهم ذلك إلى الخسارة في نهاية المطاف.

وذكرت بما وقع في اجتياح ​لبنان​ عام 1982 و​تفجير​ ثكنة عسكرية أمبركية في ​بيروت​ قتل فيها 241 جنديا وعاملا. وفي الحرب العراقية الإيرانية من 1980 إلى 1988 دعم الغرب والدول السنية ​صدام حسين​. ولكن النزاع لم يحسم لأي طرف. وفي عام 2003 باءت محاولة ​بريطانيا​ والولايات المتحدة تحويل عراق ما بعد صدام إلى دولة مناوئة لإيران بفشل ذريع. كما فشلت محاولات الغرب ودول مثل ​السعودية​ وقطر و​تركيا​ في إسقاط نظام عائلة ​بشار الأسد​ في ​سوريا​ لأنها عائلة عربية في حضن إيران.