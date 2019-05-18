آي: أميركا تقع مرة أخرى في قضية سوء فهم الصراع في الشرق الأوسط

رأت صحيفة "آي البريطانية" ان "الولايات المتحدة تقع مرة أخرى في قضية سوء فهم الصراع في الشرق الأوسط"، لافتة إلى ان "التوتر يتصاعد بين إيران والولايات المتحدة، ولكن يبدو أن واشنطن وقعت في الخطأ الذي سبق أن وقعت فيه منذ سقوط نظام الشاه قبل 40 عاما، وهو تدخلها في صراع بين الشيعة والسنة".
وأضافت أن "الولايات المتحدة وحلفاءها دائما يقللون من شأن قوة خصومهم في هذا الصراع فيؤدي بهم ذلك إلى الخسارة في نهاية المطاف.
وذكرت بما وقع في اجتياح لبنان عام 1982 وتفجير ثكنة عسكرية أمبركية في بيروت قتل فيها 241 جنديا وعاملا. وفي الحرب العراقية الإيرانية من 1980 إلى 1988 دعم الغرب والدول السنية صدام حسين. ولكن النزاع لم يحسم لأي طرف. وفي عام 2003 باءت محاولة بريطانيا والولايات المتحدة تحويل عراق ما بعد صدام إلى دولة مناوئة لإيران بفشل ذريع. كما فشلت محاولات الغرب ودول مثل السعودية وقطر وتركيا في إسقاط نظام عائلة بشار الأسد في سوريا لأنها عائلة عربية في حضن إيران.
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