أبو سليمان: الموازنة بحاجة لمزيد من الوقت ونؤيد رفع الرسوم الجمركية على الواردات

أكّد وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ أنّ "ما قال رئيس "الإتحاد العمالي العام" ​بشارة الأسمر​ غير مقبول بتاتًا. هو يمثّل عمّال ​لبنان​، وكان هناك حوار اجتماعي سيُعقد مع الاتحاد، لكن لا يمكن أن يتمّ الحوار بعد ما قاله، والتطاول على مقام البطريرك الماروني الراحل الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​، وما يمثّله من رمز لسيادة لبنان واستقلاله".

وركّز في تصريح إذاعي، على أنّه "بدل أن يتطاول الأسمر على البطريرك صفير، يجب أن يكون لديه وحي منه". ولفت إلى أنّ "​قانون العمل​ يعطي للوزير و​الحكومة​ صلاحيّات على نقابات وأعضائها، وسندرس الموضوع، وسيكون هناك إجراءات سنتّخذها يوم الإثنين".

من جهة ثانية، أعرب أبو سليمان، عن اعتقاده أنّ "​الموازنة​ بحاجة إلى مزيد من الوقت والعمل"، موضحًا "أنّنا لم نرَ بعد الأرقام كفريق سياسي، وسنتحفّظ حتّى رؤية هذه الأرقام الناتجة عن مناقشات وأكثر من 14 جلسة حكومية، لنرى إذا كان المكان الّذي وصلنا إليه كاف أم لا".

وبيّن "أنّنا ندرس كلّ الإجراءات في ورقة وزير الخارجية ​جبران باسيل​ المُلحقة بمشروع الموازنة، وهناك إجراءات بُحثت سابقًا، وتقريبًا انتهينا من دراستها"، مشيرًا إلى "أنّنا نريد أن نرى الأثر المالي لكلّ الإجراءات الّتي بُحثت حتّى الآن، ومن ضمنها ورقة باسيل".

كما أعلن "أنّنا نؤيّد اقتراح رفع الرسوم الجمركية على الواردات، لأنّ هذا الموضوع لديه جوانب عدّة، ويجب تخفيف الواردات وتحسين موازنة الدولة".