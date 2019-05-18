طقس اليوم غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن الكتل الهوائية الحارة تنحسر عن الحوض الشرقي للمتوسط لتحل مكانها كتل هوائيّة معتدلة لليومين القادمين. وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئياً مع انخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​ التي تكون ضمن معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح من حين لاخر. أما الأحد فيكون غائم جزئياً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها الموسمية كما يستمر تكون ​الضباب​ على المرتفعات. أما الاثنين فيكون غائم جزئيّاً مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة و تنشط الرياح من حين لاخر.

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