بو عاصي: على الأسمر الإعتذار والاستقالة وتحمل مسؤولية كلامه أمام القضاء

شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "لأنّ لا حرية دون مسؤوليّة، ولأنّ المسؤولَ مسؤولٌ أمام الّذين يمثّلهم وأمام الناس، ولأنّ الرموز تختزن الهوية والمشاعر، ولأنّ رئيس "الإتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر أهان ما يمثّله الراحل الكبير البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في وجدان المسيحيين والشعب اللبناني؛ عليه الإعتذار والاستقالة وتحمّل مسؤوليّة كلامه أمام القضاء".
وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يتضمن كلامًا مسيئًا موثّقًا بالصوت والصورة لِبشارة الأسمر، يتعرّض فيه للبطريرك صفير باستهزاء.
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