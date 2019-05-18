بو عاصي: على الأسمر الإعتذار والاستقالة وتحمل مسؤولية كلامه أمام القضاء

شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​بيار بو عاصي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "لأنّ لا حرية دون مسؤوليّة، ولأنّ المسؤولَ مسؤولٌ أمام الّذين يمثّلهم وأمام الناس، ولأنّ الرموز تختزن الهوية والمشاعر، ولأنّ رئيس "الإتحاد العمالي العام" ​بشارة الأسمر​ أهان ما يمثّله الراحل الكبير البطريرك الماروني الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​ في وجدان المسيحيين و​الشعب اللبناني​؛ عليه الإعتذار والاستقالة وتحمّل مسؤوليّة كلامه أمام ​القضاء​".

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يتضمن كلامًا مسيئًا موثّقًا بالصوت والصورة لِبشارة الأسمر، يتعرّض فيه للبطريرك صفير باستهزاء.