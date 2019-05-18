مؤسسة البطريرك صفير ردا على الاسمر: سنتخذ حق الادعاء الشخصي عليه

شجبت مؤسسة البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​ في بيان بشدة اقدام رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ على التطاول بإسفاف وابتذال وبشكل مهين على أيقونة ​الكنيسة المارونية​ والرمز الوطني والتاريخي المثلث الرحمة غبطة ونيافة البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير غداة وداعه في مأتم وطني جامع.

واعتبرت ان "ما تفوه به يتخطى الحد الادنى من اللياقة والاحترام ويشكل سابقة مخزية لصاحبه اولا، ويستدعي اتخاذ مواقف واضحة وحازمة على اكثر من صعيد"، مؤكدة انها "ستعمد الى اتخاذ حق الادعاء الشخصي على بشارة الأسمر لدى المراجع القضائية المختصة وستطلب إنزال العقوبة الأشد به، نظرا لما يشكل كلامه من مس بشخص البطريرك الكبير الراحل وبالوطن والكنيسة والعائلة ومن تحريض وتعرض رخيص للمقدسات وانتهاك لحرمة الموت".