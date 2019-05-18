سليمان علّق على فيديو الأسمر: أفضل توبة عن الفعل القبيح هو ابتعاد الفاعل عن المسرح طوعا

لفت رئيس الجمهورية الأسبق ​ميشال سليمان​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "لو كان البطريرك الماورني الراحل الكردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​ حيًّا على الأرض، لَسامح من أساء إليه كما فعل دائمًا، لكن أفضل توبة عن الفعل القبيح هو ابتعاد الفاعل عن المسرح طوعًا، وسيكون هذا درسًا مفيدًا للجميع، وبخاصّة أنّ العمال هم الشريحة الأكبر والأنقى في المجتمع".

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع مصوّر لرئيس "الإتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الّذي عقده أمس، وهو يتعرّض فيه للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء.