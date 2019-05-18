الجزائر ترحل صحافيا مغربيا

أقدمت السلطات الجزائرية، مساء أول أمس، على توقيف الصحافي المغربي، عبد لله إيماسي، الذي يعمل لصالح قناة «الحرة» الأمريكية، وترحيله إلى واشنطن بعد نحو ست ساعات من التحقيق الأمني معه.

وأعلن زملاء الصحافي المغربي، الذي كان يشتغل في القناة الثانية «دوزيم» قبل التحاقه بـ«الحرة»، نبأ توقيفه في مطار الهواري بومدين فور وصوله إليه مساء أول أمس، قبل أن يتضح أن السلطات الجزائرية منعته من دخول ترابها، حيث كان يفترض أن يقوم بعمله الإعلامي في سياق ما تعيشه الجزائر من حراك، ثم رحّلته نحو العاصمة الأمريكية واشنطن التي قدم منها.