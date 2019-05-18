بعدما احتجوا على إعدام شجر الأركان.. سراح مؤقت لنشطاء في إقليم تارودانت

قررت المحكمة الابتدائية في تارودانت، أول أمس الخميس، تمتيع أربعة أشخاص من أبناء منطقة “تيدسي إسندالن”، في إقليم تارودانت، بالسراح المؤقت، وتأجيل جلسة محاكمتهم إلى غاية 23 من شهر ماي الجاري، بعد أن اعتقلوا بعد تقديم شكاية ضدهم من طرف شركة للإسمنت معروفة، تتهمهم من خلالها بعرقلة أشغال الشركة.

وكان سكان دوار “إموسليك” في منطقة “تيدسي إسندالن”، مؤازرين بعدة هيآت مدنية، نظموا وقفات احتجاجية، في الأسابيع الماضية، أمام مقر المحكمة الابتدائية في تارودانت، احتجاجا على اعتقال الأشخاص الأربعة، مطالبين بإطلاق سراحهم، ورفع التهميش عن منطقتهم.

ويتهم سكان الدوار شركة الإسمنت، بـ”اعتدائها على شجر الأركان، في المنطقة، إضافة إلى تراميها على أراضي السكان من دون سند قانوني”.

يذكر أن المعتقلين الأربعة على خلفية هذه القضية، سبق أن مثلوا، في حالة اعتقال، في الجلسة الأولى للمحاكمة بتاريخ 02 ماي الجاري، التي تم تأجيل النظر فيها إلى غاية الخميس 9 من الشهر ذاته، إذ جرى تأجيل جلسة المحاكمة مرة أخرى إلى، يوم أمس 16 ماي، بعد أن رفضت المحكمة السراح المؤقت، الذي تقدمت به هيأة الدفاع.