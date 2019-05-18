يوفنتوس يبدأ محادثاته مع مدرب لخلافة أليغري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي وضع خيارا ثالثا على طاولته من أجل خلافة المدرب، ماسيمليانو أليغري، في تدريب البيانكونيري الموسم القادم.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن يوفنتوس بدأ محادثاته مع ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، بعد تأكده من عدم إمكانية إسناد مهمة تدريب الفريق، إلى الإسباني بيب غوارديولا، أو الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقال ساري في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما سئل عما إذا كان سيبقى في تشيلسي الموسم المقبل "أعتقد ذلك، لكنني لست متأكدًا".

وأضاف "يمكنني فقط أن أقول، إن النادي طلب مني التأهل لدوري أبطال أوروبا، وقد حققنا الهدف".

وأنهى تشيلسي موسمه في المركز الثالث، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تأهل الفريق اللندني لنهائي اليوروبا ليغ، ليضرب موعدًا مع جاره وغريمه آرسنال، في العاصمة الأذرية باكو، يوم 29 أيار/مايو الجاري.