زيدان يطلب التعاقد مع محمد صلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، أبلغ إدارة فريقه بحاجته لعنصر هجومي جديد، إلى جانب البلجيكي إيدين هازارد القريب من الانضمام لصفوف الفريق الملكي.

وبحسب ما نقله موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي، فإن زيدان حدد محمد صلاح، مهاجم ليفربول، ليكون الضلع الثالث في المثلث الهجومي، الذي سيضم هازارد وبنزيمة.

لكن الموقع أكد صعوبة انتقال صلاح لريال مدريد، في الموسم المقبل، باعتباره أحد أهم نجوم الريدز، بالإضافة إلى عدم امتلاك النادي الملكي للمال الكافي، للجمع بين صلاح وهازارد في فترة انتقالات واحدة.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس"، قد ذكرت أمس أن لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، بات قريبًا من نادي العاصمة الإسبانية، مقابل 52.4 مليون جنيه إسترليني (60 مليون يورو).

وهو ما يشير إلى أن ريال مدريد، يعلم صعوبة ضم الفرعون المصري، بحسب الموقع الإنجليزي.