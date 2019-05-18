حالة الطقس: انخفاض ملموس في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.
ويتوقع أن يكون الطقس حارا بدرجة خفيفة ومتوسطة في وسط وجنوبي البلاد، بينما تكون وطأة الحرارة متوسطة في منطقة طبرية، وفي منطقة البحر الميت ووادي عربة تكون متوسطة حتى شديدة.
أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 28 – 14، الخالصة (كريات شمونه) 31 – 16، صفد 25 – 14، طبرية 32 – 17، الناصرة 27 – 16، حيفا 25 – 17، يافا 25 – 17، القدس المحتلة 26 – 15، عسقلان 24 – 17، عين جدي 34 – 24، بئر السبع 32 – 15، أم رشرش (إيلات) 36 – 23.
ويوم الأحد لا يتوقع أن يطرأ تغيير يذكر في درجات الحرارة، ويبقى الجو لطيفا، بينما يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الإثنين.
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