شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 2 وإصابة 14 آخرين في انفجار قنبلة بمدينة هراة في أفغانستان والان مع التفاصيل

قتل شخصان اليوم السبت وأصيب 14 آخرون في انفجار قنبلة بمدينة هراة في أفغانستان. ونقلت قناة تولو نيوز، عن المتحدث باسم محافظة هراة جيلاني فرهاد، أن انفجار قنبلة أدى لمقتل 2، بينهما طفل وإصابة 14 آخرين في أفغانستان.

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