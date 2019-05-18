شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لانتقالي حضرموت للحديث معركة الضالع والان مع التفاصيل

نظمت الإدارة الإعلامية للقيادة المحلية بمقر القيادة بالمكلا مؤتمراً صحفياً؛ للحديث عن معارك الضالع وحشد الدعم المادي والمعنوي لأبنائها.

وتناول المؤتمر الحوار الجنوبي-الجنوبي الذي دعا له المجلس الانتقالي وأهدافه، والخطوات التي اتخذتها القيادة المحلية للبدء في تنفيذه بحضرموت.

وأكد الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، على دعم وتضامن القيادة المحلية وأبناء حضرموت قاطبة مع محافظة الضالع وأبنائها الأبطال الذين يخوضون ملاحم وطنية ويضحون بأرواحهم رخيصة دفاعا عن تراب جنوبنا وحدوده الشمالية.

وشدد على وقوف أبناء حضرموت مع أخوانهم في الضالع، مشيراً إلى إن القيادة المحلية بالمحافظة بادرت بتشكيل لجنة لحشد الطاقات وجمع التبرعات.

ولفت إلى إن القيادة المحلية بالمحافظة تتدارس إمكانية إلغاء نشاطاتها الرمضانية وتحويل مخصصاتها لدعم المرابطين في الجبهات .

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ودعا بن الشيخ أبوبكر الإعلاميين إلى مساندة جهود القيادة المحلية وتسخير أقلامهم وإمكانياتهم الإعلامية في توجيه الرأي العام في حضرموت وحشد طاقات المجتمع للتصدي للغزو الجديد للجنوب، والوقوف إلى جانب أبناء الضالع ودعمهم والدعاء لهم .

فيما أكد المشاركون في المؤتمر الصحفي على أهميته في توحيد الصف والانتصار على المؤامرات وتحقيق أهداف الشعب وتطلعاته في التحرير والاستقلال وبناء دولته الآمنة المستقرة.

وأشاروا إلى أن القيادة المحلية في حضرموت صدورها مفتوحة للجميع ، وليس لديها أي تحفظات، ومستعدة للجلوس على طاولة الحوار مع مختلف الكيانات والشخصيات السياسية والاجتماعية.

وشارك أعضاء الهيئة التنفيذية بالمؤتمر وأبرزهم محمد صالح باتيس مدير الإدارة التنظيمية ، وصابر بامقنع مدير الإدارة المالية، وصالح الباشا مدير الإدارة الإعلامية، وعضو القيادة المحلية عمر القطيني.

وتطرق المؤتمر إلى عملية التوسعة في قوام القيادات المحلية في المحافظة والمديريات وأهميتها في استيعاب الشخصيات والقوى الفاعلة.