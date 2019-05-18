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موجة غبار كثيفة تجتاح مدينة سيئون تسببت في ضعف الرؤية

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تجتاح مدينة سيئون موجة غبار كثيفة تسببت في ضعف الرؤية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 

وكانت سماء مدينة سيئون قد بدأت عصرأمس بظهور السحب المتفرقة، قبل أن تتجمع تلك السحب مع ساعات المغرب .

وتشير التوقعات التي تتنبأ بها الإرصاد الجوية أن محافظات حضرموت والمهرة وشبوة وستشهد أمطار غزيرة على الأودية والهضاب .

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وكانت الأودية الجنوبية من مديرية قف العوامر بوادي حضرموت قد شهد مع مساء اليوم رعود وبروق قوية مع أمطار خفيفة .

فيما شهدت مديرية رخية والعبر ووادي عمد و دوعن أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة شهدت على أثرها هطول سيول في الأدوية .

وبحسب المؤشرات تتوقع سحب خفيفه و متوسطة على محافظة ظفار وعلى أجزاء من سواحل حضرموت ، بالإضافة إلى تجمع السحب المتوسطة على شمال وادي حضرموت مع نشاط للعواصف الرعدية والامطار. 

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