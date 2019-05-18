2019-05-18 | 08:37
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وأضاف: "التاريخ يخبرنا بأن برشلونة حين يتوج بدوري الأبطال، يكون فائزا بلقب الليجا ومسيطرا على المباريات، وأعتقد أننا الآن لا نفعل ذلك كثيرًا"، وفقاً لموقع "كورة".
وعن تدريب برشلونة، أجاب: "لا أرى نفسي مدربا له الآن، ولا يمكنني أن أبدأ مسيرتي التدريبية في هذا المنصب، فهذا ليس أمرًا طبيعيًا".
وتابع: "يجب أن أثبت نفسي كمدرب وأن أبدأ من نقطة الصفر، وسيكون من السابق لأوانه العودة إلى برشلونة، أو تولي تدريب فريق في الليجا".
ومضى إلى القول: "بالتأكيد هدفي هو أن أكون مدربا لبرشلونة، ولكن يجب أن أكون مستعدًا للغاية، ولم يحن الوقت بعد".
كانت هذه تفاصيل خبر تشافي عن تدريب برشلونة: لم يحن الوقت بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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