تشافي عن تدريب برشلونة: لم يحن الوقت بعد

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "أعتقد أن برشلونة يجب أن يستحوذ على الكرة في المباريات مرة أخرى، وإلا فإنه من المستحيل الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "التاريخ يخبرنا بأن برشلونة حين يتوج بدوري الأبطال، يكون فائزا بلقب الليجا ومسيطرا على المباريات، وأعتقد أننا الآن لا نفعل ذلك كثيرًا"، وفقاً لموقع "كورة".



وعن تدريب برشلونة، أجاب: "لا أرى نفسي مدربا له الآن، ولا يمكنني أن أبدأ مسيرتي التدريبية في هذا المنصب، فهذا ليس أمرًا طبيعيًا".

وتابع: "يجب أن أثبت نفسي كمدرب وأن أبدأ من نقطة الصفر، وسيكون من السابق لأوانه العودة إلى برشلونة، أو تولي تدريب فريق في الليجا".

ومضى إلى القول: "بالتأكيد هدفي هو أن أكون مدربا لبرشلونة، ولكن يجب أن أكون مستعدًا للغاية، ولم يحن الوقت بعد".