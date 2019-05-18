











ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطرق دولية سريعة في العراق بحاجة الى عمليات معالجة فورية كون الحفر التي فيها تؤدي بحسب مختصين الى وقوع حوادث مميتة وخاصة عند السير خلال الليل.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. احد اسباب الحوادث المرورية المميتة في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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