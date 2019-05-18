واضافت المنظمة، أن "السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 71.26 دولاراً، وفقا لحسابات أمانة أوبك".
وأشارت المنظمة، إلى أن "المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي 2018 كان 43ر52 دولاراً للبرميل".
وكانت أوبك قالت في تقريرها الدوري الأخير إن سعر سلة خاماتها ارتفع الشهر الماضي بمقدار 41ر4 دولار للبرميل متجاوزاً حاجز السبعين دولاراً للبرميل متأثراً بمخاوف من احتمال حدوث اضطرابات إضافية في امدادات النفط على خلفية المخاطر الجيوسياسية الجديدة في المناطق الرئيسية المنتجة للنفطـ، مبينةً أن هذا المعدل من الأسعار يعد الأعلى من نوعه خلال ستة أشهر.
وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، قطر مارين (قطر)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).
كانت هذه تفاصيل خبر سعر سلة خامات أوبك يرتفع إلى 72.61 دولاراً للبرميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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