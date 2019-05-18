سعر سلة خامات أوبك يرتفع إلى 72.61 دولاراً للبرميل

وقالت المنظمة في بيان لها اطلعت عليه الخليج 365 إن "سعر سلة خامات أوبك من أربعة عشر برميل للخام سجل 72.61 دولاراً للبرميل الواحد".

واضافت المنظمة، أن "السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 71.26 دولاراً، وفقا لحسابات أمانة أوبك".



وأشارت المنظمة، إلى أن "المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي 2018 كان 43ر52 دولاراً للبرميل".

وكانت أوبك قالت في تقريرها الدوري الأخير إن سعر سلة خاماتها ارتفع الشهر الماضي بمقدار 41ر4 دولار للبرميل متجاوزاً حاجز السبعين دولاراً للبرميل متأثراً بمخاوف من احتمال حدوث اضطرابات إضافية في امدادات النفط على خلفية المخاطر الجيوسياسية الجديدة في المناطق الرئيسية المنتجة للنفطـ، مبينةً أن هذا المعدل من الأسعار يعد الأعلى من نوعه خلال ستة أشهر.

