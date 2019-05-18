الان تتابع تحرير مديرية «قعطبة» بالكامل وطرد المليشيا الحوثية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:
تمكنت قوات محور الضالع متمثلة في لواء العمالقة الخامس وقوات الحزام الأمني بالضالع وبإشراف ومتابعة قيادة المنطقة العسكرية الرابعه وبدعم من قوات التحالف من تحرير مديرية قعطبة بالكامل وطردالمليشيا الحوثية وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.
كما تمكنت قوات الحزام الأمني بقيادة العقيد أحمد صالح القبة من السيطرة على جبل صامح الاستراتيجي المطل على حمر السادة من الشمال ومعسكر العللة وموقع العباري و حبيل السوق.
و تمكنت أيضا قوات اللواء الخامس عمالقة بقيادة محمد خالد التركي من تحرير موقع قردح بجبهة مريس وفتح الخط من قعطبة إلى مريس وتكبيد الميليشيا الحوثية خسائر فادحة بعشرات القتلى والجرحى والعتاد .
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