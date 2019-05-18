الهيل يكشف عدد القضايا المرفوعة ضد أمير قطر

قال الناطق باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، إنه تم اخضاع دولة قطر للاستعمارين الإيراني والتركي، بهدف حمايته وهما مستمران في دعم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وحزب الله، والحشد الشعبي، والإنظمة المتطرفة في العالم.

وأكد خلال فيديو بثه على قناة اليوتوب باسم «مجلس خالد الهيل»، أن هناك 40 قضية مرفوعة ضد الخطوط الجوية القطرية، بالإضافة إلى 20 قضية ضد قناة الجزيرة، و5 قضايا ضد السفارات، و3 قضايا ضد جهاز قطر للإستثمار، و3 قضايا ضد عبد الله بن خليفة، وقضايا ضد تميم بن حمد، وقضية ضد الشيخة موزة، والعديد من القضايا ضد مجموعة من الأسرة الحاكمة في قطر.

وأضاف ، النظام لديه قضايا مثل تهريب وتعاطي المخدرات وصدرت بحق بندر بن جاسم آل ثاني، وكذلك العديد القضايا مع مستشار الأمن القومي واتصالته السرية، والتوسط في إطلاق سراح العديد من عناصر الإخوان من السجون الإمريكية.

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وهناك قضية رشوة سياسية ونصب احتيال وسرقة حقوق الملكية الفكرية، واختراق وتجسس، وتهريب مخدرات، واستعباد الموظفين، وانتهاك حقوق الإنسان ، وقطر هذه ليست دولة وإنما تنظيم إجرامي.

وتابع نحن المعارضين ليس لدينا إمكانية لعرض وجه نظرنا ورأينا وهذا المنبر سوف نعرض فيه أفكارنا، متهما تنظيم حمد بتزيف تاريخ قطر الوطني.

وأضاف ،لدينا واجب وطني لتصحيح مفاهيم المواطنين القطريين، وسنعقد العديد من الجلسات والندوات التثقيفية ونشرها، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من الأفلام الوثائقية لتقديم الحقائق بدون تزيف.