الهيل: ضاق الخناق على إيران وقطر فنشطت الأعمال الإرهابية فى الإمارات والسعودية

أكد خالد الهيل، المعارض القطرى، أن تضييق الخناق على إيران وقطر وتركيا، سيزيد من وتيرة الأعمال الإرهابية فى الإمارات والسعودية، قائلا :" ثقوا تماما أن أى عملية إرهابية تخريبية ورائها قطر و إيران و تركيا".

وقال الهيل :"ضاق الخناق على إيران وقطر و تركيا فبدأت الأعمال الإرهابية تنشط فى الإمارات و السعودية، ثقوا تماما أن أى عملية إرهابية تخريبية ورائها قطر و إيران و تركيا، لذلك وفي الطريق لتحرير طهران يجب تحرير الدوحة من نظام الخزي والعار في قطر لحماية الأمة العربية والإسلامية من شر الفرس".

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وكان مسؤول "رفيع " بوزارة الدفاع الأمريكية، " البنتاجون" أكد اليوم الثلاثاء، أن كافة المعلومات والمؤشرات تدل على أن مجموعات إرهابية مدعومة من إيران ، تقف وراء عمليات التخريب التي استهدفت قطاع النفط في الإمارات و السعودية.

وقال المسؤول، في تصريحات وفقاً لقناة "الحرة" الأمريكية، إن الرد الأمريكي علي هذه العمليات التخريبية لا يمكن أن يتم عبر الوسائل العسكرية، لافتا إلى أنه لا أحد يرغب في الدخول في حرب مع إيران، وأن هناك رغبة في تفادي حدوث ذلك.

وأضاف أن الحشد العسكري الأمريكي الذي تم إرساله إلى منطقة الشرق الأوسط كان بهدف حماية القواعد العسكرية الأمريكية وأفراد الجيش الأمريكي بالمنطقة.