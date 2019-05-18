بأوامر قطرية.. تركيا تحرك طائرة محملة بأسلحة للمليشيات في طرابلس

نقلت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفريقية الليبية أسلحة وذخائر قادمة من تركيا إلى مطار معتيقة بطرابلس، بذريعة نقل مساعدات إلى الهلال الأحمر الليبي في طرابلس.

وقالت مصادر وفقاً لـ"العين الإخبارية" إن شحنة الأسلحة التي وصلت مدينة طرابلس قادمة من أنقرة.

وأظهرت صور وفقاً "العين الإخبارية" الطائرة التي نقلت الأسلحة والذخائر إلى مليشيات طرابلس.

وأوضحت المصادر أن قطر هي التي دفعت بشحنة الأسلحة والذخيرة التي وصلت إلى مطار معيتيقة بطرابلس قادمة من مطار أنقرة التركي، بذريعة نقل مساعدات إلى الهلال الأحمر، رفقة 4 أشخاص أحدهم قيادي بجماعة الإخوان الليبية المصنفة إرهابية.

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وأضافت المصادر أن قطر تحاول تخفيف الضغط عن جماعة الإخوان الإرهابية والمليشيات المسلحة في طرابلس، من خلال خرق حظر التسليح المفروض على ليبيا ودعمها بمزيد من الذخائر والأسلحة.

سفينة الموت التركية

وتورطت تركيا في دعم الإرهابيين بالسلاح في ليبيا، خاصة حادثة سفينة الموت الشهيرة في الـ17 ديسمبر/كانون الأول 2018، حين تمكنت أجهزة الأمن بميناء الخمس من ضبط 3000 مسدس تركي من عيار 9 ملم و120 مسدسا تركيا نوع "بريتا" و400 بندقية تركية و4.3 مليون رصاصة تركية، قبل تهريبها للمليشيات.

وسعت حكومة الوفاق الليبية لاستغلال الشركات الجوية التابعة لها في تهريب السلاح أو معاونة المليشيات في حربها ضد الجيش الليبي قدر الإمكان، فكلفت الشركة الجوية للمؤسسة الوطنية للنفط لنقل المصابين من الإرهابيين لتلقي العلاج في الخارج خاصة في تركيا.