جابر الكحلة المري يفضح مندوب قطر

قال المعارض القطري جابر الكحلة المري، إن حديث سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة القطرية للشؤون الخارجية، التى أعلن فيها أن الدوحة تدفع ملايين الدولارات للهيئات الأممية والمنظمات الدولية، كشف عن أكبر جريمة عرفها الخليج العربي.

وقال المعارض القطرى، في تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن كلمة مندوب قطر فى جنيف كلمات اتضح منها الارتباك والتأتأة، بسبب محاولته إخفاء أكبر جريمة عرفها الخليج العربي، وهى تهجير قسري، ومصادرة أموال وأملاك ، وتعذيب و تمييز عنصري ضد قبيلة الغفران القطرية.

وتابع: "ظهر مندوب قطر أمام العام من خلال تصريحه المرتبك والمتقطع وأصيب بحالة تأتأة من خلال محاولته إخفاء جريمة انتهاك حقوق الغفران في قطر، وذكر في 2005 تم منع ازدوجية الجنسية ونسي أن الجريمة بدأت في 1996-2004، قبل إصدار هذا القانون لم تجدوا إلا الكذب والتدليس لإخفاء تداعيات الجريمة".

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كان الوزير القطرى أكد فى كلمته، أن دويلته حرصت على تقديم تبرعات للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة، بلغ عددها نحو 100 هيئة أو كيان تابع للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن دولة قطر أعلنت عن تقديم دعم لتمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف حول "التقرير الدوري الثالث لدولة قطر"، حيث جرى فحص ملف قطر للمرة الثالثة منذ نشأة الآلية عام 2008، ويتم من قبل الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل ‏لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتصدرت 10 انتهاكات أعمال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل قطر في حقوق الإنسان بجنيف، فيما حوصرت الدوحة بالمطالبات الحقوقية من جانب المتحدثين.