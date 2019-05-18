أبو الحسن: ما يشهده مجلس الوزراء تعدى النقاشات الى البهلوانيات

رأى عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "ما يشهده ​مجلس الوزراء​ تعدى النقاشات الى البهلوانيات والمزايدات للقول أنا موجود وأنا من يحكم".

وأضاف "تذكروا أننا محكومون ب​الدستور​ و​إتفاق الطائف​، أهكذا تحكم البلاد ؟ نخشى أن نصل الى فوضى الحكم ، واذا ما إستمر هذا المسلسل لن تبصر ​الموازنة​ النور قريباً، ماذا عن تحقيق أرقام الموازنة حينها؟".

يذكر ان مجلس الوزراء عقد امس جلسة في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وحضور الوزراء، حيث استكمل البحث في بنود مشروع قانون الموازنة العامة.