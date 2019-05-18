سلطات سريلانكا رفعت الحظر عن مواقع التواصل الإجتماعي

رفعت الحكومة السريلانكية، الحظر المؤقت المفروض على مواقع التواصل الإجتماعي في البلاد، بعد أيام معدودة من حجبها على خلفيّة أعمال عنف مؤخّرًا.
وأعلن مكتب الإعلام الحكومي بالبلاد،" إمكانيّة وصول المواطنين إلى منصات "فيسبوك"، "واتس آب"، "فايبر" ومواقع أخرى".
وكانت قد حجبت الحكومة السريلانكية يوم الإثنين الماضي، مواقع التواصل الإجتماعي في البلاد مؤقتًا.
يُذكر أنّ في 21 نيسان الماضي، استهدفت 8 هجمات، كنائس وفنادق في سريلانكا، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح"، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 250 شخصًا ووقوع أكثر من 500 جريح، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليّته عنها.
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