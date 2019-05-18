سلطات سريلانكا رفعت الحظر عن مواقع التواصل الإجتماعي

رفعت ​الحكومة​ السريلانكية، الحظر المؤقت المفروض على مواقع التواصل الإجتماعي في البلاد، بعد أيام معدودة من حجبها على خلفيّة أعمال عنف مؤخّرًا.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي بالبلاد،" إمكانيّة وصول المواطنين إلى منصات "​فيسبوك​"، "​واتس آب​"، "فايبر" ومواقع أخرى".

وكانت قد حجبت الحكومة السريلانكية يوم الإثنين الماضي، مواقع التواصل الإجتماعي في البلاد مؤقتًا.

يُذكر أنّ في 21 نيسان الماضي، استهدفت 8 هجمات، كنائس وفنادق في سريلانكا، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح"، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 250 شخصًا ووقوع أكثر من 500 جريح، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليّته عنها.