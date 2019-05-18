أمل أبو زيد: ليستقل الاسمر اذا لديه ذرّة من الكرامة

أشار النائب السابق ​أمل ابو زيد​ إلى انه "لم نصدّق ما رأيناه وسمعناه على لسان رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ وكيف ان شخصاً ينتمي الى جزين البلدة التي تفتخر بإبنها المثلّث الرحمات البطريرك بولس المعوشي يسمح لنفسه بأن يتفوّه بعبارات أقل ما يُقال فيها إنها عديمة الأخلاق والأدب بحق أيقونة ​الكنيسة المارونية​. إن أقل إجراء مطلوب من شخص يطلق مثل هذه الاهانات المستنكرة بحق كبير من ​لبنان​ كالبطريرك مار نصرالله بطرس صفير هو ليس فقط الاعتذار الذي لا يلغي القباحة والخطيئة المميتة بل المبادرة الى الاستقالة الفورية من مركزه الذي لا يستحقه اذا كانت لديه ذَرّة من الانتماء لطائفته وذرّة من الكرامة الوطنية. ختاماً ، إن منطقة جزين برّاء ممن يتطاولون على مقدساتنا الروحية والوطنية وممن يستهزئون بحرمة الموت وبالقيم الاخلاقية والاصالة التي تربّينا عليها ".

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