أبو سليمان: إسفاف بشارة الأسمر وصمة عار وسنتخذ الإجراءات القانونية بحقه

أكّد وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، أنّ "من المعيب التطاول على من أُعطي مجد ​لبنان​، بطريرك الاستقلال الثاني وأيقونة ​بكركي​، على من كان خادمًا أمينًا لشعبه بتواضع ومحبّة، وحارسًا صلبًا وحكيمًا لسيادة الوطن".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "إسفاف رئيس "الإتحاد العمالي العام" ​بشارة الأسمر​ وصمة عار. لا يليق أن يمثّل عمّال لبنان، وسنتّخذ كوزارة عمل الإجراءات الّتي يتيحها القانون بحقّه".

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع مصوّر للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الّذي عقده اليوم، وهو يتعرّض فيه للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء.