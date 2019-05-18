المكتب العمالي لحركة أمل في اقليم الجنوب اقام افطاره السنوي

أقام المكتب العمالي ل​حركة أمل​ في اقليم ​الجنوب​ افطاره السنوي في منتجع درب القمر في ​ميفدون​ بحضور ممثل النائب قبيسي الدكتور ​محمد قانصو​. وأكد المسؤول التنظيمي للحركة في اقليم الجنوب نضال حطيط في حركة أمل "التمسك بكافة الثوابت والعناوين التي مكنتنا ك​لبنان​يين من تحقيق هذا الانجاز الوطني المعمد بدماء الالاف من شهداء أفواج ​المقاومة​ اللبنانية – أمل ، وفي مقدمة هذه العناوين نؤكد على تمسكنا بالمقاومة ثقافة ونهجا وسلاحا متكاملة مع ​الجيش​ والشعب كخيار لا يزال يمثل حاجة وطنية لردع العدوانية الصهيونية وكسبيل وحيد لحماية لبنان وصون سيادته على ارضه"، داعيا الحضور للمشاركة في الاحتفال الذي تقيمه الحركة السبت القادم في 25 ايار الخامسة عصرا على ارض معتقل انصار سابقا لتأكيد حق لبنان باستعادة ما تبقى من اراض محتلة في ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ والشطر الشمالي من قرية الغجر".

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