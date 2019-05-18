عبدالله: لماذا لم يحضر مرسوم الناجحين بامتحانات المراقبين في الجمارك؟

سأل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "لماذا لم يحضر مرسوم الناجحين في امتحانات المراقبين في ​الجمارك​، بعد أن أعلن نتائجهم ​مجلس الخدمة المدنية​، وهم جميعهم من داخل الملاك؟ وكيف نطلب تعزيز وتفعيل الجباية الجمركية دون النظر بحاجات الكادر الوظيفي لهذه المهمّة الّتي من شأنها تغذية ​المالية العامة​ للدولة؟".

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