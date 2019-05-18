دعا النائب ميشال ضاهر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى الاستقالة فورا من منصبه، على خلفية الكلام المسيء الذي أطلقه في حق البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير.
ورأى في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "ما قاله رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مستنكر ومرفوض ومدان، وهو يتنافى تماما مع أخلاقياتنا الاجتماعية والسياسة، ومع الحد الأدنى من أدبيات الحديث والخطاب تجاه شخصية استثنائية في تاريخ لبنان". وأضاف: "الاعتذار ليس كافيا ازاء هذه الخطيئة. لا بد من استقالة بشارة الأسمر من منصبه فورا، أو إقالته".
كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر دعا بشارة الأسمر إلى الاستقالة فورا من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.