ضاهر دعا بشارة الأسمر إلى الاستقالة فورا من منصبه

دعا النائب ​ميشال ضاهر​ رئيس الاتحاد العمالي العام ​بشارة الأسمر​ إلى الاستقالة فورا من منصبه، على خلفية الكلام المسيء الذي أطلقه في حق البطريرك الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​.

ورأى في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "ما قاله رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مستنكر ومرفوض ومدان، وهو يتنافى تماما مع أخلاقياتنا الاجتماعية وال​سياسة​، ومع الحد الأدنى من أدبيات الحديث والخطاب تجاه شخصية استثنائية في ​تاريخ لبنان​". وأضاف: "الاعتذار ليس كافيا ازاء هذه الخطيئة. لا بد من استقالة بشارة الأسمر من منصبه فورا، أو إقالته".