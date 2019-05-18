سبوتنيك: هجوم مسلح على حقل نفطي وسط ليبيا

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر أمني ليبي اعلانه مقتل اثنين واختطاف 6 آخرين جراء الهجوم المسلح الذي تعرض له حقل زلة النفطي التابع لشركة الزويتينة جنوب غربي البلاد. ولفت المصدر الأمني الليبي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك" إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بمقتل شخصين ذبحا وخطف 6 أشخاص جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف بوابة حقل زلة النفطي التابع لشركة الزويتينة جنوب غربي البلاد".

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