حاكم ولاية فلوريدا الأميركية رفض استقبال مهاجرين سريين أوقفوا في تكساس

رفض الحاكم الجمهوري لولاية فلوريدا الأميركية رون ديسانتيس، استقبال المهاجرين السريين الّذين يتمّ توقيفهم على الحدود المكسيكية من قبل السلطات الفدرالية، الّتي تريد إرسالهم إلى بعض مناطق الولاية إلى أن تبتّ في طلباتهم للجوء.
وشدّد في مؤتمر صحافي على "أنّنا لا يمكننا أن نتكفّل في فلوريدا بإرسال دفعات من المهاجرين السريّين"، لافتًا إلى أنّ "هذا يستنزف مواردنا ومدارسنا ونظامنا الصحي وقوات حفظ النظام ووكالات المدولة".
غير أنّ شرطة الحدود الأميركية نفت هذه المعلومات، مؤكّدة لوكالة "فرانس برس" أنّ "إدارتها لا تقوم بنقل عائلات إلى فلوريدا حاليًّا".
وكان قائد شرطة منطقة بالم بيتش ريك برادشو، قد أثار القضية في وقت سابق بإعلانه أنّ السلطات الفدرالية يمكن أن تنقل إلى منطقته مهاجرين تمّ توقيفهم في ولاية تكساس بعد عبورهم الحدود مع المكسيك.
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