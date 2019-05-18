زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب سواحل أندونيسيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي أن "​زلزال​ا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر وقع جنوب جزيرة جاوة الإندونيسية". وبحسب المركز، سجلت الهزات الأرضية في تمام الساعة 01.51 بالتوقيت العالمي، ويقع مركز الزلزال على بعد 297 كم جنوب شرق مدينة مدينة بادانغ وعلى عمق 10 كيلومترات، مؤكدا أنه " لم يتم الإبلاغ عن سقوط قتلى أو أضرار حتى الآن".

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