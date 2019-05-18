خارجية تركيا دانت استهداف محطتي ضخ النفط بالسعودية: نولي أهمية لأمن الخليج

لفت المتحدث باسم ​وزارة الخارجية التركية​ حامي أقصوي، إلى أنّ "​أنقرة​ تتابع بقلق الأنباء المتعلّقة بالعمل التخريبي ضد سفن تجارية بخليج عُمان في 12 أيار الحالي".

وركّز في تصريح صحافي، على أنّ "بهذه المناسبة، تريد ​تركيا​ التأكيد مرّة أخرى على الأهميّة الّتي توليها من أجل أمن منطقة ​الخليج​ وسلامة الملاحة البحرية فيها"، مشدّدًا على "أنّنا ندين الهجوم عبر طائرات مسيرة من قبل حركة "أنصار الله" (الحوثيين) الّذي استهدف محطتي ضخ خط أنابيب لنقل ​النفط​ في ميناء ينبع في 14 ايار".

ودعا أقصوي إلى "الابتعاد عن أيّ خطوة إستفزازيّة تضرّ بأمن المنطقة واستقرارها".