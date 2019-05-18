خارجية تركيا دانت استهداف محطتي ضخ النفط بالسعودية: نولي أهمية لأمن الخليج

لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، إلى أنّ "أنقرة تتابع بقلق الأنباء المتعلّقة بالعمل التخريبي ضد سفن تجارية بخليج عُمان في 12 أيار الحالي".
وركّز في تصريح صحافي، على أنّ "بهذه المناسبة، تريد تركيا التأكيد مرّة أخرى على الأهميّة الّتي توليها من أجل أمن منطقة الخليج وسلامة الملاحة البحرية فيها"، مشدّدًا على "أنّنا ندين الهجوم عبر طائرات مسيرة من قبل حركة "أنصار الله" (الحوثيين) الّذي استهدف محطتي ضخ خط أنابيب لنقل النفط في ميناء ينبع في 14 ايار".
ودعا أقصوي إلى "الابتعاد عن أيّ خطوة إستفزازيّة تضرّ بأمن المنطقة واستقرارها".
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